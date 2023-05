SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con la nuova ordinanza della Polizia Municipale, è stata aumentata la durata delle fasce orarie nelle quali il semaforo sito all’incrocio tra via della Liberazione, via S. Pio X e via dei Lauri sarà programmato a lampeggio.

Per favorire in maniera ulteriore il deflusso del traffico in vista dell’aumento delle presenze in città con l’arrivo della bella stagione, il semaforo lampeggerà nella fascia oraria dalle 7-10 (prima era dalle 7 alle 9), 11-16 (prima dalle 12.30 alle 14.30) e 17.30 – 21.30 (prima dalle 18 alle 20).

Nel resto della giornata, il semaforo funzionerà come di consueto, ossia impiegando i sensori elettromagnetici a terra per far scattare il via libera per gli automobilisti che si immettono sulla Statale solo quando un automezzo si avvicina all’incrocio.