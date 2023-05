Quando si dice hamburger è già acquolina in bocca!

Cucinare l’hamburger non è un gesto banale, occorre fantasia e voglia di sperimentare!

Dalla città di Amburgo, da cui prende il nome nel 1800, agli Stati Uniti dove diventa simbolo nazionale del fast food, l’hamburger ha varcato i confini evolvendosi in un piatto adatto a tutte le occasioni ed età.

E se vi dicessimo che all’Edelweiss pane e hamburger sono homemade? Sarebbe impossibile resistergli!

Per celebrare la sua Giornata Mondiale, il locale ha pensato a una promo dedicata: dal 28 al 31 maggio prendi 2 e paghi 1!*

Prenota il tuo tavolo cliccando al seguente link: https://pro.pns.sm/r5x7no3

* non paghi il meno caro, minimo due persone per tavolo, non è valida per l’asporto.

Il ristorante-pizzeria-birreria Edelweiss si trova sul lungomare di San Benedetto, viale Rinascimento 123.

Visita la facebook clicca www.facebook.com/edelweissbirreriasbt

E la pagina instagram www.instagram.com/edelweissbirreriasbt/