CENTOBUCHI – Ultima seduta di allenamento per l’Atletico Centobuchi che sabato 27 maggio alle ore 16.30 presso lo Stadio “Tonino Seri” di Macerata, affronterà la Cluentina, gara valida per l’ultima giornata del Campionato di Promozione Marche Girone B.

Dopo la sessione odierna è stato intervistato il capitano Matteo Fabi Cannella.

Fabi Cannella: “Contro il Corridonia abbiamo giocato una buona gara. Nei primi venti minuti c’era troppa tensione ma ci siamo sciolti con il passare del tempo. Siamo riusciti a raggiungere un obiettivo fondamentale anche se all’inizio nessuno ci avrebbe scommesso. Per noi è un traguardo importante e anche per la società è una soddisfazione perché per la prima volta entrano nei play-off. Cluentina? Noi scenderemo in campo per giocarci la partita per i tre punti, vogliamo chiudere in bellezza il campionato. Il gruppo? È la nostra forza. Dopo un inizio non dei migliori ci siamo compattati, il mister ci ha dato una grande mano e ci ha messo in testa che siamo una squadra forte. Il merito è dei ragazzi, del mister, dello staff e di tutte quelle persone che hanno creduto in noi. Ci godiamo questo momento e chiunque affronteremo sarà una grande partita contro una squadra di alto livello. Ci siamo e ce la giochiamo”.