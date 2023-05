La Torquati Servizi ex concessionaria Sebach per 17 anni si inserisce nel mondo automotive. Lo fa entrando a far parte di Link Motors, leader italiano del settore di intermediazione vendita auto e moto tra privati. Una delle 94 filiali avrà, dunque, sede nella nostra San Benedetto.

Inoltre l’Ing. Simone Torquati lancia il marchio TOP CARS – Sports &Vintage, che avrà deposito nella stessa sede. Restando all’interno del settore automotive, con la vendita online ed altri progetti riguardanti autoveicoli sportivi e d’epoca assolutamente esclusivi.

L’inaugurazione si tiene sabato 27 maggio in via San Pio X n°2 a San Benedetto del Tronto alle 16:30. Non perdete l’occasione di essere fra i quasi 40mila clienti in tutta Italia che, al momento della vendita del proprio veicolo, sono “Senza Pensieri”.

Per ulteriori info chiama il numero di telefono: 338 3626066 oppure visita il sito cliccando QUI