AMANDOLA – E’ in programma ad Amandola, nell’ambito del programma dei festeggiamenti in onore del Beato Antonio, previsti in estate dal 23 al 27 agosto, un lungo viaggio musicale per raccontare la storia nei Matia Bazar e dei lor grandi successi.

Un concerto emozionante dal titolo “La nostra storia”, che vedrà protagonisti, sabato 26 agosto, alle ore 21,30, nella splendida cornice di piazza Risorgimento di Amandola, Silvia Mezzanotte, che è stata front woman del celebre gruppo per molti anni, e Carlo Marrale, uno dei fondatori e autori dei più amati brani della band. I due artisti percorreranno la loro esperienza musicale nel gruppo attraverso brani come Vacanze romane, Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Solo tu, Mister Mandarino, C’è tutto un mondo intorno, Ti sento e Brivido caldo, Messaggio d’amore.

L’ingresso è gratuito.

Ricordiamo, inoltre, gli altri eventi del programma dei festeggiamenti:

la commedia dialettale “Lu vaulle” (il baule) il 23 agosto

lo spettacolo musicale con i Polkappanka il 24 agosto

lo spettacolo musicale “Top 80” il 25 agosto

la rievocazione storica della “Processione delle Canestrelle” il 27 agosto

il concerto di Michele Zarrillo nel Tour 2023 il 27 agosto

la sagra della “Fregnaccia” il 26 e 27 agosto