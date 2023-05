SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuova bella vetrina per gli studenti della classe 4S del Liceo Rosetti che, in occasione della 2a Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, hanno avuto modo di collaborare con il Circolo Nautico sambenedettese, organizzatore locale dell’evento sportivo. La gara ha visto competere giovani atleti che hanno portato a termine tre prove, complici le condizioni meteo che hanno caratterizzato gran parte delle coste adriatiche nel weekend tra 29 aprile e 1 maggio.

La regata Optimist è stata un grande successo con 350 giovani velisti provenienti da tutta Italia e le acque antistanti il molo di San Benedetto del Tronto hanno offerto un perfetto campo di gara per la competizione, patrocinata dalla Kinder.

Ad aiutare nell’organizzazione dei tre giorni di regata sono stati anche i ragazzi della classe 4S del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto, che hanno collaborato con quelli del polo scolastico paritario di Fermo Giovanni II.

L’attività per gli studenti del Rosetti è stata progetta nell’ambito del percorso PCTO, lungo il quale sono stati guidati dal Beach Master Luca Ceccarini. Ciò è stato reso possibile dalla collaborazione con il liceo del Circolo Nautico Sambenedettese, grazie alla quale gli studenti hanno potuto sia cimentarsi nella preparazione della gara componendo tutti i kit regalo per gli atleti sia prestare aiuto durante l’effettiva competizione con la sistemazione dei carrelli di più di 300 imbarcazioni e la loro gestione al rientro.

Un’esperienza particolarmente utile per un primo approccio al mondo del lavoro e, in particolare, al lavoro di gruppo, estremamente utile e formativo considerato che tale modalità permette di imparare a collaborare efficacemente con gli altri, adattandosi ai diversi stili di lavoro per il raggiungimento di obiettivi comuni.