SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si svolge sabato 27 e domenica 28 maggio la Regata dei Quattro Porti – 2° Trofeo Challenger Andrea Patacca, una regata affascinante quanto tecnica con diverse soluzioni tattiche che permetteranno colpi di scena e numerosi cambi al vertice e che interseca nel suo percorso di 100 e più miglia i quattro porti di fondamentale importanza del medio Adriatico: San Benedetto del Tronto, Giulianova, Porto San Giorgio e Civitanova Marche.

La partenza della regata verrà data da San Benedetto sabato alle ore 10 e si concluderà nel pomeriggio di domenica a Civitanova. L’organizzazione della competizione è curata da Circolo Nautico Sambenedettese, dal Circolo Velico Portocivitanova, da Liberi nel Vento, dalle sezioni di Giulianova e di Porto San Giorgio della Lega Navale Italiana e dal Circolo Nautico Giulianova.

Il nome della regata prende spunto proprio dai quattro porti coinvolti nella manifestazione per rendere omaggio all’indimenticato Andrea Patacca, velista e marinaio a 360° che ha dedicato l’intera vita al mare, in particolare ai giovani velisti, allenandoli e trasmettendogli l’amore per il mare. Nella sua carriera da allenatore, ha prestato servizio e cresciuto diverse generazioni di velisti tra i circoli velici di Giulianova, sua città natale, Porto San Giorgio, Civitanova Marche e infine San Benedetto del Tronto. Oltre a dedicare tempo ai suoi ragazzi, ha aiutato a sviluppare la vela locale su tutti i fronti, dalle barche da regata più grandi al coinvolgimento di tutte le persone che vivono e frequentano i circoli. Amava anche navigare sulla sua amatissima barca, e miglior modo per ricordarlo è stato quello di creare una regata di alto livello ma che allo stesso tempo crei serenità e piacere di andar per mare, proprio come amava Patacca.

Le premiazioni avranno luogo venerdì 9 giugno alle 20 presso il Ristorante del Circolo Nautico Sambenedettese. Hanno collaborato con l’organizzazione le aziende Fortek Nautica, Offshore Marine Service, Cantina dei Colli Ripani e il Sailing Team So tutto di te.