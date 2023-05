MONTEPRANDONE – Sono partiti i lavori per il completamento e il miglioramento funzionale del Parcheggio Capoluogo, situato in via del Mattatoio a Monteprandone.

L’intervento è il primo stralcio progettuale che consiste nella realizzazione di 23 nuovi posti auto anche per disabili nel livello – 1, nella riqualificazione degli spazi interni, nella realizzazione della segnaletica orizzontale per i percorsi pedonali e per le indicazioni degli stalli dei parcheggi e del nuovo vano ascensore che collegherà il piano già esistente con i piani inferiori e che sarà posizionato in linea con i due elevatori già presenti per l’accesso al borgo storico.

Sarà realizzata la viabilità a servizio dei livelli -1 e -2, realizzato un camminamento esterno di raccordo tra il parcheggio e la piazza soprastante, sistemata la vegetazione esterna. Completeranno l’opera il nuovo impianto di illuminazione, la regimentazione delle acque meteoriche e le necessarie dotazioni antincendio. L’investimento complessivo è pari a 380.000 euro.

“Il parcheggio Capoluogo è un’opera viaria strategica per residenti e strutture ricettive e commerciali presenti nel Borgo Storico di Monteprandone – dichiarano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore alla viabilità Fernando Gabrielli – con questo primo stralcio di lavori si otterranno 23 nuovi posti auto che andranno ad aggiungersi ai 28 già esistenti al piano strada. Il nuovo piano, in corso di realizzazione, sarà collegato al piano esistente tramite un ascensore in linea con i due esistenti che conducono al vecchio incasato, risolvendo anche il problema dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Una volta terminato questo primo stralcio, la nostra Amministrazione comunale intende reperire nuove risorse per poter realizzare anche il livello -2 e completare definitivamente una delle tante opere che ci permetteranno di restituire al borgo la considerazione che merita”.