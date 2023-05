MARTINSICURO – Riscontri positivi per la visita guidata gratuita all’Ecomuseo del mare e della pesca di Martinsicuro che ha coinvolto cittadini di ogni età provenienti da Marche ed Abruzzo.

L’iniziativa è stata organizzata da U.S. Acli provinciale ed Associazione Il Marcuzzo, col patrocinio del Comune di Martinsicuro, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0, con la collaborazione dell’Associazione Martin Pescatori, di Centro commerciale Porto Grande e Ok Group, nell’ambito di “Borgosalus – Percorso nazionale Sport e Salute U.S. Acli”.

La prima fase della manifestazione ha visto la realizzazione di un vero e proprio viaggio nel tempo nel mondo della marineria di Martinsicuro e nel mondo della pesca ma anche per vedere da vicino reti, nasse, argani, cesti, boe, bussole, vecchi radar e carte nautiche, foto e tutto ciò che parla e racconta l’affascinante mondo della pesca.

A seguito il professor Mario Marano Viola ha coinvolto i presenti in una visita guidata al Biotopo Costiero di Martinsicuro, ripercorrendone l’iter della costituzione ed illustrando la folta flora presente.