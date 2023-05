SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Medici, osteopati e fisioterapeuti, tutti a disposizione per screening gratuiti durante “Corri con Martina”, manifestazione giunta alla sua ottava edizione che, domenica 28 maggio, viene organizzata a cura dei Club Lions e Leo della Zona B della IV Circoscrizione del nostro Distretto 108A, è patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto, dall’Ordine dei Medici della Provincia di Ascoli Piceno e dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, è organizzata con la collaborazione tecnica della ASD Running Team d’ lu Mont.

Nel “Corner della salute” di “CorriconMartina” a Piazza Giorgini, sono programmate iniziative per la prevenzione e il benessere fisico. Saranno a disposizione, gratuitamente, consulenze specialistiche, screening, laboratori di sana alimentazione e benessere fisico.

A partire dalle ore 8.30, sarà possibile sottoporsi allo screening gratuito per il controllo dei nei, effettuato dai Dottori Lucia Villa e Antonio Passaretti, a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di San Benedetto del Tronto Presieduto da Cristian Melatini.

Saranno a disposizione consulenze per la prevenzione del cancro del cavo orale a cura del Dottor Tiziano Palma. Sono previste consulenze riguardanti i sani stili di vita a cura dei Dottori Mario Sfrappini e Attilio Cavezzi e del benessere fisico a cura dei Dottori Marta Costantini osteopata e Roberto Pennica fisioterapeuta.

“Corri con Martina” prevede quattro tipi di partecipazione: la gara competitiva di 8.6 chilometri e contemporaneamente la “Stracanina”, una gara competitiva “A 6 Zampe” da disputare insieme al proprio cane; la passeggiata ludico-motoria non competitiva di 4,6 chilometri, la passeggiata ludico-motoria non competitiva bambini/ragazzi “Boys Kids Run”, la passeggiata “Bau Run”, accompagnati dal proprio cane, lungo Viale Buozzi.

È possibile partecipare a “Corri con Martina” per camminare insieme, per correre, indossando la T-Shirt Tecnica da collezione, che si potrà avere con l’iscrizione di 10 euro negli stand posizionati in Piazza Giorgini oppure online www.corriconmartina.it.

È possibile effettuare una donazione online attraverso il sito www.corriconmartina.it

Tutti i fondi raccolti saranno interamente dedicati alle attività di ricerca nell’Oncologia pediatrica del “Salesi” di Ancona.