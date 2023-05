Affrontare il mercato delle vendite online avviando un’attività di e-Commerce, o aggiustando il tiro in corsa, non è una sfida semplice per un’azienda, soprattutto per una Pmi.

Imprenditori, imprenditrici e manager alle prese con il complesso mondo del commercio elettronico si trovano a dover rispondere a molteplici interrogativi, che afferiscono a diversi ambiti del marketing. Per farlo, spesso sono costretti a rivolgersi a diversi consulenti, ogni volta magari ripartendo dall’inizio, rischiando di entrare in confusione, di non centrare l’obiettivo desiderato e, soprattutto, di sprecare inutilmente risorse importanti.

È per questo che in Webeing.net, in collaborazione con Daniele Alesi di AlesiLab Consulting, abbiamo pensato di dare il via a una serie di webinar dal titolo “Direzione e-Commerce” in cui avremo il piacere di ospitare una serie di esperti, ognuno per un diverso aspetto del commercio elettronico.

In nove tappe e accompagnati da undici esperti, ogni settimana affronteremo un tema facendo emergere criticità e vantaggi.

Questa è un’opportunità. Per chi vuole avviare un’attività di e-Commerce ma non sa da dove cominciare, per chi ha già iniziato ma vuole cambiare rotta, per chi ha paura degli iceberg e vuole capire come virare al momento e nel modo giusto.

Dalla visione strategica omnicanale all’analisi delle performance, ecco gli argomenti che ci porteranno in “Direzione e-Commerce”

Parleremo di visioni strategiche di brand e di omnicanalità, sceglieremo la piattaforma giusta per gestire l’attività di vendita facilmente e senza intoppi, finalmente gli adempimenti fiscali e le soluzioni legali non saranno più un segreto.

Capiremo, poi, l’importanza di un buon CRM e di una strategia di marketing automation; affronteremo un mercato sempre più competitivo approfondendo l’argomento dei Marketplace, faremo luce sulle maggiori sfide del settore legale quando si parla di avvio ed evoluzione di un’attività di e-Commerce.

Studieremo le modalità migliori di gestione del magazzino e le best practice del mondo della logistica; infine, faremo una panoramica delle modalità e dei principali strumenti che ci permettono di ottimizzare il nostro e-Commerce in chiave SEO e di misurarne le performance, oltre che di gestire e analizzare il nostro livello di reputazione online.

Le date, gli ospiti, gli argomenti: il programma di “Direzione e-Commerce”

Ecco il programma completo. Vi invito a salvare le date e a seguire Webeing.net sui canali Facebook, Instagram e LinkedIN per iscrivervi e avere tutti gli aggiornamenti. Una precisazione: per il primo webinar non è obbligatorio iscriversi perché andrà anche in diretta streaming su LinkedIN.

5 giugno 2023 ore 18:00 | Direzione… e-Commerce! – con Enrico Corinti, Daniele Alesi; 12 giugno 2023 ore 18:00 | e-Commerce: la visione strategica – con Sara Leonetti, Enrico Corinti e Daniele Alesi; 19 giugno 2023 ore 18:00 | La piattaforma ideale, il CRM e la marketing automation per l’e-Commerce – con Alessandro Calvaresi (BeeSoft), Enrico Corinti e Daniele Alesi; 26 giugno 2023 ore 18:00 | Gli adempimenti fiscali e le sfide legali in ambito e-Commerce: criticità, competenze e soluzioni – con Agostino Acierno (AVASK), Enrico Corinti e Daniele Alesi: 3 luglio 2023 ore 18:00 | Marketplace. Il potere della multicanalità in un mercato ultra-competitivo – con Jean Paul Lopez (Growth Labb), Enrico Corinti e Daniele Alesi; 10 luglio 2023 ore 18:00 | Ottimizzare l’ecommerce per i motori di ricerca e misurarne le performance: le best practice – con Alessandro Fortuna e Marco Bruni (Webeing.net), Enrico Corinti e Daniele Alesi; 17 luglio 2023 ore 18:00 | Come gestire la reputazione in un’attività di e-Commerce – con Giulia Fermani (Webeing.net), Enrico Corinti e Daniele Alesi; 24 luglio 2023 ore 18:00 | L’e-Commerce nel B2B – con Enrico Corinti, Daniele Alesi e Beatrice Trasarti (Webeing.net); 31 luglio 2023 ore 18:00 | La gestione del magazzino e la logistica per gli e-Commerce: criticità e soluzioni – con Zuzanna Balcerzak (Baselinker), Alessandro Re (DHL Connect), Enrico Corinti e Daniele Alesi.

I webinar saranno completamente gratuiti e realizzati su piattaforma Zoom.

Il primo webinar introduttivo, quello del 5 giugno, andrà anche in diretta streaming su LinkedIN, mentre per gli altri sarà necessario iscriversi attraverso i social network e la newsletter. Tutti gli iscritti riceveranno la registrazione di ogni singolo webinar.

Appuntamento quindi il 5 giugno 2023 in diretta streaming su LinkedIN per partire insieme. Nel frattempo invito tutti a seguire la nostra pagina LinkedIN e attivare le notifiche, e ad iscriversi alla newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.

A presto,

Enrico Corinti – CEO Webeing.net

