SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 23 maggio la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– una variazione agli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2023-2025 resasi necessaria per far fronte a richieste di pagamento superiori rispetto a quanto preventivato;

– l’acquisizione temporanea dell’area situata in viale dello Sport per l’allestimento del Luna Park estivo per la stagione 2023.

– i programmi di massima delle manifestazioni che si terranno in città tra i mesi di giugno e settembre di quest’anno, tra cui la prima edizione del Las Vegas Playground Weekend, l’annuale festa del quartiere San Filippo Neri, nonché gli eventi corollario dell’Air Show 2023