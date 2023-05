ASCOLI PICENO – Il 5 maggio dalla Delegazione delle Marche degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, è stato fatto pervenire all’Azienda Sanitaria di Ascoli Piceno un importante quantitativo di tute protettive, (20 bancali pari a 14.400 tute) provenienti dalla Struttura Commissariale per l’Emergenza Covid -19, come già avvento per altre importanti donazioni effettuate da altre Delegazioni in Italia.

Alla consegna del materiale hanno presenziato il Delegato per le Marche,Gr.Uff. Dott. Walter Pellegrino, con i confratelli Cav.Dott.Andrea Cristofanelli Broglio e con il Cav.Alessandro Amadio che, unitamente a Flavio Lucentini ed al Comm.

Alessandro Santini, hanno attivamente collaborato alla realizzazione del progetto, con particolare e importante aiuto ricevuto dalla Dott.ssa Giulietta Capocasa, che ha ricoperto l’incarico di Direttore di Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dal 2015 al 2018.

L’Azienda Sanitaria ha espresso il più vivo apprezzamento ringraziando il Delegato degli Ordini Dinastici per questa importante iniziativa.