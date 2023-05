Pronto Soccorso di San Benedetto, Ast: “La priorità è garantire un servizio di qualità”

In vista dell’incremento di accessi previsto per l’estate si stanno varando ulteriori soluzioni, come un bando per assunzione di medici neolaureati, oltre alla messa in sicurezza dei codici di gravità con la scelta di uno specialista adeguato dell’ospedale

di Davide Pignotti