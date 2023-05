MONTEFIORE – Riccardo Bugari dell’Asd Running Tean d’lu Mont in campo maschile e Minerva Strazzella dell’Avis Atletica San Benedetto in quello femminile si sono aggiudicati la prima edizione del Memorial Luciano Giannetti, gara podistica sulla distanza di 10 km, valevole per il XIV Criterium Piceni & Pretuzi.

Svoltasi sulle strade di Montefiore dell’Aso. Il sambenedettese Bugari ha preceduto nell’ordine Pasqualino Lo Sterzo dell’Avis Marà Marathon e Michelangelo D’Errico della Pretuzi Runners Teramo, mentre il podio femminile, oltre alla Strazzella, ha visto l’ex campionessa europea di maratona Marcella Mancini al secondo posto e Monica Foglia del G.P. Montorio sul gradino più basso.

Sono stati 137 i partenti che hanno onorato al meglio questa prima edizione di una gara destinata ad affermarsi nel calendario agonistico marchigiano e abruzzese. L’organizzazione è stata curata dall’associazione sportiva Marà Avis Marathon, con la collaborazione del Comitato per i Festeggiamenti di Santa Lucia, Santa Patrona di Montefiore dell’Aso, della Polisportiva Montefiore Calcio e della locale amministrazione comunale. La premiazione dei vincitori, condotta dallo speaker ufficiale Manrico Urbani, svoltasi nella splendida cornice del Parco de Vecchis, all’altezza del viale che dall’aprile 2022 porta il nome di Luciano, in seguito al progetto della famiglia, è stata inserita nei quattro giorni di festa, esibizioni, sport, giochi, buon cibo e comicità organizzati per celebrare Santa Lucia, sentita patrona del territorio montefiorano.