FERMO – Controlli antidroga del Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo, fermati 5 soggetti per detenzione di hashish o marijuana. Segue la nota dell’Arma:

«Nei giorni scorsi, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo ha condotto un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione e repressione delle condotte illecite legate alle sostanze stupefacenti, che ha portato a importanti risultati sul territorio.

Nel corso del servizio, i militari delle stazioni dei Carabinieri di Porto San Giorgio, Montottone, Amandola, Pedaso e Monte San Pietrangeli hanno segnalato alla competente autorità amministrativa diversi soggetti implicati nel consumo di droga.

A Porto San Giorgio, una donna classe 1984, residente a Macerata, è stata controllata e ha spontaneamente consegnato un involucro contenente 1,6 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata amministrativamente e l’autorità competente è stata informata per le necessarie incombenze.

A Montottone, un giovane classe 1995, è stato trovato in possesso di 0,61 grammi di hashish durante un controllo stradale. La patente di guida è stata ritirata e la sostanza stupefacente è stata sequestrata in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria e amministrativa competente.

Ad Amandola, un giovane egiziano classe 1999, è stato trovato in possesso di 1,07 grammi di hashish durante un controllo personale. Anche in questo caso, la sostanza stupefacente è stata sequestrata e custodita in attesa delle disposizioni delle autorità amministrative e giudiziarie competenti.

A Pedaso, un giovane proveniente dalla Francia classe 1997, è stato trovato in possesso di 1,46 grammi di marijuana mentre guidava un monopattino. La droga è stata sequestrata e custodita in attesa delle disposizioni dell’autorità amministrativa competente.

Infine, a Monte San Pietrangeli, un residente è stato trovato in possesso di 2,48 grammi di hashish durante un controllo personale. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e custodita in attesa delle disposizioni delle autorità competenti. Complessivamente, nel corso del servizio, sono state effettuate numerose attività di controllo, che hanno coinvolto vari obiettivi quali bar, autovetture e persone, di cui alcune di nazionalità straniera. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo continua a impegnarsi con determinazione nella lotta contro il traffico di droga, al fine di garantire la sicurezza della comunità».