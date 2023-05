MONTEPRANDONE -Domenica 28 maggio, alle 21, all’Auditorium Centro Pacetti, torna in scena “Il Ritorno dell’Angelo”, poema d’amore a due voci e pianoforte di Francesco Tranquilli, su musiche di Marco Sollini, con Valentina Pacetti e Martina Giordani al pianoforte, a cura dell’Associazione MultiCulturale VisionAria, in collaborazione con l’Associazione Auser e il patrocinio del Comune di Monteprandone.

Lo spettacolo di teatro poetico, liberamente ispirato alla figura della grande poetessa Anna Achmatova, ha debuttato lo scorso agosto all’interno dell’International Music Festival “Armonie della Sera”, e ora viene riproposto in una versione completamente rivista.

I versi che vengono recitati e l’azione scenica sono stati pensati e scritti a partire dai pezzi per pianoforte contenuti nell’album 24 Piano Works di Sollini (Da Vinci Classics). Dalle atmosfere che evocano, di volta in volta romantiche, brillanti, sensuali, vivaci, misteriose, è nata la storia del Poeta dall’anima divisa in due, fra la Poesia, incarnata da Anna, e la Musica, impersonata da una misteriosa Pianista in abito rosso.

Francesco Tranquilli, regista e attore di S. Benedetto, è anche l’autore dei testi poetici che verranno interpretati seguendo i tempi e le emozioni che arrivano dalla tastiera dl pianoforte.

Valentina Pacetti, attrice di grande sensibilità e fascino, interpreterà Anna Achmatova. Alla tastiera ci sarà Martina Giordani, giovane e affermata pianista di origine marchigiana di straripante talento.

Il costo del biglietto è di 15 euro (10 per studenti fino a 19 anni). Una parte dell’incasso della serata sarà devoluto all’Associazione Auser. Per informazioni e prenotazioni scrivere o telefonare al numero 3284283302 (VisionAria) o 4386008687 (Auser).