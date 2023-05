MONTEPRANDONE – La scuola primaria di Centobuchi sarà intitolata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La cerimonia si terrà venerdì 26 maggio, presso il plesso di via Benedetto Croce.

“La decisione di intitolare la scuola al Generale Dalla Chiesa è nata da una comune volontà di intenti tra Amministrazione comunale, Istituto Comprensivo e Arma dei Carabinieri – spiega il Sindaco Sergio Loggi – per rendere omaggio alla figura del Generale, prefetto di Palermo, vittima di un attentato di mafia, il 3 settembre 1982 a Palermo, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. Il nome del Generale costituisce un esempio importantissimo nella storia della difesa dei valori della nostra Costituzione, in nome della legalità e dell’acquisizione della consapevolezza dell’altissimo valore dell’impegno nella lotta contro ogni forma di illegalità. Nella motivazione viene anche evidenziata l’altissima levatura morale del Generale impegnato nella lotta contro Cosa Nostra così come aveva fatto nella lotta al terrorismo”.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10 con i saluti della Dirigente scolastica dott.ssa Roberta Capriotti. Seguirà lo scoprimento della targa commemorativa, la benedizione di Don Armando Moriconi Parroco dell’Unità Pastorale Regina Pacis Sacro Cuore e i saluti istituzionali del Sindaco Sergio Loggi e del Colonnello Giorgio Tommaseo Comandante provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno. A seguire ci sarà l’intervento del dott. Giuseppe Merlini Archivista Storico Comune di San Benedetto del Tronto e si concluderà con le riflessioni degli studenti delle classi quinte.