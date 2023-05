MONTEPRANDONE – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio Asilo Nido Comunale, rivolto ai bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni residenti nel Comune di Monteprandone e nei Comuni che aderiscono alla gestione associata del servizio.

Possono essere presentate richieste d’iscrizione di bambini non residenti nei predetti Comuni. L’ammissione, in questo caso, sarà disposta sulla base dei posti che si renderanno disponibili una volta soddisfatte tutte le richieste dei residenti nei suddetti Comuni.

Qualora le domande superino i posti disponibili, fissati in numero di sessantatré, verrà predisposta, entro il mese di luglio, apposita graduatoria. L’ammissione del bambino al nido, anche se collocato in posizione utile in graduatoria, e la successiva frequenza rimangono pertanto subordinate all’assolvimento dell’obbligo vaccinale.

La richiesta di accesso al servizio dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile presso Ufficio Servizi Sociali, via Limbo a Monteprandone, Delegazione comunale, via delle Magnolie a Centobuchi oppure scaricandola dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.monteprandone.ap.it/politiche-educative/.

Le domande devono essere presentate dal 24 maggio al 26 giugno 2023 con una sola delle seguenti modalità: via e-mail protocollo@comune.monteprandone.ap.it; via P.E.C. comune.monteprandone@emarche.it e solo in caso di impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate, la domanda potrà essere consegnata a mano esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo – Delegazione Comunale di via delle Magnolie a Centobuchi.

Per maggiori informazioni si può contattare l’ufficio servizi sociali di Monteprandone 0735710941 oppure 0735710935 oppure l’ufficio Informazioni servizi sociali di Centobuchi 0735710825.