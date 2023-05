SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 31 maggio si chiuderanno le iscrizioni per partecipare al corso gratuito “Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici”, organizzato da Piceni Art For Job, realizzato in collaborazione con Istituto Tecnico Agrario “Celso Ulpiani” e Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e rivolto a uomini e donne disoccupati o inoccupati che vogliano costruirsi una nuova opportunità lavorativa.

Il corso, che si svolgerà a San Benedetto, è dedicato alla formazione della figura professionale specialistica del giardiniere d’arte che valorizza e rinnova giardini e parchi storici e prevede il rilascio di attestato di qualifica professionale, utile per l’iscrizione al Centro per l’impiego. Il corso è articolato nei seguenti moduli, per un totale di 360 ore d’aula e 240 ore di stage: Elementi di botanica e fisiologia vegetale; Tecniche di lavorazione del terreno e di coltura delle componenti vegetali; Progettazione del verde: disegno e rilievo di giardini e parchi storici; Normativa di settore e organismi di tutela dei giardini e parchi storici; Normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in ambito agricolo; Gestione, restauro, conservazione e recupero dei parchi e giardini storici e Tecniche di prevenzione e cura fitosanitaria delle componenti vegetali. Bando e modulo di domanda sono scaricabili da: www.scuoladartigianato.it. Per ulteriori informazioni: Piceni Art For Job SCC – tel. 0735 657562 – formazione@artforjob.it – www.artforjob.it.