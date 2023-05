articolo di Diana Cameli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Foro Italico ha aperto le porte alla Special Edition di “Tennis & Friends – Salute e Sport”. La manifestazione è nata nel 2011 su iniziativa di FRIENDS FOR HEALTH Onlus. Realizzata per la prima volta in collaborazione con lo staff sanitario della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli ed il CONI. Le basi poggiano sull’unione di Salute, Sport, Spettacolo e Solidarietà per la prevenzione e la promozione della salute, verso lo sviluppo del benessere psicofisico.

Nell’ambito di questa iniziativa, volta a veicolare l’importante messaggio dei corretti stili di vita su supporto sportivo, la Dirigente Marina Marziale dell’I.I.S. “A. Guastaferro” di San Benedetto del Tronto ha accolto l’invito del CONI alla partecipazione. Alle giocate sulla terra rossa dei campioni internazionali hanno assistito ben 11 classi e 100 studenti, nella sensazionale cornice del Campo Centrale.

I docenti Giancarlo Balestra, Francesca Guarnieri, Daniela Matriciani, Maria Pia Pica, Maria Paola Rosati, Monica Turello, Stefano Venturini hanno accompagnato le classi partecipanti. Classi del settore Servizi Culturali e dello Spettacolo, Odontotecnico, della Manutenzione e dell’Industria ed Artigianato per il Made in Italy.

Tanti i campioni scesi in campo, come Tsitsipas, Sonego, Swiatek. Davvero emozionante, soprattutto, è stato assistere dal vivo all’incontro del numero uno del ranking ATP, Novak Djokovic.