articolo di Diana Cameli

CASTEL DI LAMA – È stato coronato nel migliore dei modi l’emozionante percorso intrapreso dalla squadra di seconda divisione del progetto Volley Valley. Ne sono orogogliosi le ragazze, lo staff tutto e la società. Le atlete, allenate da Giancarlo D’Angelo ed Emanuele Torquati, hanno sconfitto in finale con un doppio 3-0 le avversarie della Cento Volley. Davanti ad un vasto pubblico festante, si sono così aggiudicate la promozione.

La prima fase è stata chiusa in testa al girone con un pieno di vittorie. La seconda fase ha visto le incontrine classificarsi al secondo posto, accedendo, così, ai playoff promozione. In semifinale, la formazione lamense ha sconfitto, al termine di due gare combattute, l’altra squadra del progetto Volley Valley under 14, La Junior Volley di Villa Pigna. Si è poi disputato l’atto finale contro la Cento Volley.

Una promozione, dunque, conquistata con 23 vittorie e 3 sconfitte. Un risultato gratificante per il proposito di crescita di un gruppo di ragazze con un età media di 16 anni e che premia una stagione importante.

Il progetto Volley Valley, in questo campionato, ha, allora, promosso una squadra in prima divisione. Ha, inoltre, ottenuto il secondo posto della Junior Volley in under 14, i playoff promozione della Libero Volley in serie D. Ed ancora la salvezza al primo anno da parte della Cento Volley in prima divisione ed un secondo posto in under 16 dell’Incontra Volley.

Questa la rosa della G3 Incontra Volley Valley che ha conquistato la promozione: Angelini, Ciaffardoni, Felicioni, Filantropi A., Filantropi M., Mantovani, Nardinocchi, Neri, Pacioni, Penso, Perugini, Simonetto C., Simonetto E., Teodori, Viozzi.

All. : D’Angelo – Torquati.

Team Manager: Alessia Travaglini.