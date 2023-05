Stop incarichi di Funzione: NurSind, Nursing Up e Usb esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto

"Il Nursind, il Nursing Up e l’USB, per tutelare infermieri, professionisti della salute, operatori sanitari e lavoratori tutti, non si sono mai prestate e mai si presteranno a fare da stampella a malconci e traballanti tentativi aziendali, atti ad aggirare ed eludere il dettato contrattuale" – dichiarano i sindacati

di Davide Pignotti