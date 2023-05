CENTOBUCHI – Riprendono gli allenamenti in casa Atletico Centobuchi dopo la vittoria rotonda contro il Corridonia che ha regalato il terzo posto e i play-off, prima volta nella storia della giovane società biancazzurra. Gli uomini di Fusco dovranno disputare l’ultima gara di campionato contro la Cluentina sabato 27 maggio alle ore 16.30 presso lo Stadio “Tonino Seri” di Macerata.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il centrocampista Giuseppe Veccia.

Veccia: “Ad inizio campionato siamo partiti male facendo un punto in quattro partite. Ci siamo guardati tutti in faccia, abbiamo cambiato un po’ tutto e ci siamo prefissati l’obiettivo dei play-off. Affronteremo Monturano o Matelica che nell’arco del campionato hanno dimostrato di essere due squadre forti ma abbiamo tutti i presupposti per fare bene. Lo scorso anno non mi aspettavo la salvezza ma il calcio è strano. Quest’anno con degli acquisti importanti siamo riusciti ad arrivare ai play-off, io ci ho sempre creduto. Mister Fusco? Ha sempre dato fiducia a tutti, ci ha trasmesso molta grinta e lavoriamo sodo. È un martello ed è difficile fare male con lui”.