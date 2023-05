SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Evento musicale e letterario in programma a San Benedetto del Tronto.

Martedì 30 maggio, alle ore 21, al teatro Concordia, torna in scena “Il Ritorno dell’Angelo”, a cura dell’associazione multiculturale VisionAria: un poema d’amore a due voci e pianoforte di Francesco Tranquilli, su musiche di Marco Sollini, con Valentina Pacetti e Francesco Tranquilli, accompagnati da Martina Giordani al pianoforte.

Lo spettacolo di teatro poetico, liberamente ispirato alla figura della grande poetessa Anna Achmatova, ha già debuttato lo scorso agosto a San Benedetto in piazza Piacentini all’interno dell’International Music Festival “Armonie della Sera”, riscuotendo ampi consensi, ma ora viene riproposto in una versione completamente rivista. I versi che vengono recitati e l’azione scenica sono stati pensati e scritti a partire dai pezzi per pianoforte contenuti nell’album 24 Piano Works di Sollini (Da Vinci Classics). Dalle atmosfere che evocano, di volta in volta romantiche, brillanti, sensuali, vivaci, misteriose, è nata la storia del poeta dall’anima divisa in due, fra la Poesia, incarnata da Anna, e la Musica, impersonata da una misteriosa pianista in abito rosso.

Francesco Tranquilli, regista e attore, è anche l’autore dei testi poetici che verranno interpretati seguendo i tempi e le emozioni che arrivano dalla tastiera del pianoforte di Martina Giordani.

Valentina Pacetti, attrice di grande sensibilità e fascino, che ha ottenuto da poco un grande successo come interprete di Matilde Urrutia nel monologo “Ardiente paciencia”, interpreterà Anna Achmatova.

Martina Giordani è una giovane e affermata pianista di origine marchigiana di straripante talento.

Il costo del biglietto è di 15 euro (10 euro per studenti fino a 19 anni).

Per informazioni e prenotazioni scrivere o telefonare al numero 328 4283302 o alla biglietteria del Teatro Concordia al numero 0735 588246.