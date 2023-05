PORTO SANT’ELPIDIO – Nelle Marche questo weekend si è concluso il primo campus primaverile di avviamento allo sport paralimpico grazie alla collaborazione fra CIP Marche e INAIL Marche. Dal 18 al 21 maggio sono stati ospiti, a titolo completamente gratuito del Comitato Paralimpico marchigiano, oltre trenta persone fra aspiranti atleti, tecnici ed accompagnatori.

Presso il villaggio ‘La Risacca Family Camping Village’ a Porto Sant’Elpidio (Lungomare Europa, 100) hanno avuto modo di provare, assistiti da tecnici federali, sport come vela, sitting volley, paraciclismo, tennis e basket in carrozzina.

“Riponevamo grandi aspettative in questo progetto, perché si trattava della data zero, cioè della prima volta in cui aspirati atleti, già utenti INAIL Marche, si avvicinavano al mondo dello sport – spiega il Vicepresidente CIP Marche Roberto Novelli – siamo felici che abbia riscosso successo e contiamo di riproporlo ancora in futuro, così da ampliare la platea di aspiranti sportivi che, assistiti da tecnici del settore, hanno approcciato per la prima volta ad alcune delle principali discipline paralimpiche”.

La direzione tecnico sportiva del Campus è stata affidata al tecnico della FINP Vanessa Cicchi, nonché componente della Giunta CIP Marche. Fondamentale l’ausilio dei tecnici per ogni disciplina sportiva: Antonio Iannice per la Pallacanestro in Carrozzina (FIPIC), Lorenzo Giacobbi e Michele Del Rosso per il Sitting volley (FIPAV), Marco Birilli e Mauro Sposetti per Wheelchair Tennis (FIT), Pierino Dainese e Stefano Levorin per il Paraciclismo (FCI), mentre per la Vela Paralimpica (FIV) è stata fondamentale la collaborazione con la ASD Liberi nel Vento presso la basa nautica del Porto Turistico di P.S. Giorgio, dove Stefano Iesari è stato assistito da Giancarlo Mariani. Michela Ballini ha infine coordinato la presenza di assistenti sociali INAIL provenienti da tutto il territorio regionale.

Per il CIP Marche erano presenti il presidente Luca Savoiardi e il vicepresidente Roberto Novelli, coadiuvati dal segretario Daniele Cassata.