MONTEPRANDONE – Due tour guidati al giorno, con partenza mattino e pomeriggio, sia sabato 27 che domenica 28, per vivere la bellezza dei colli di Monteprandone… pedalando in E-bike. Questo è “A Ruota Libera”, evento sostenibile e inclusivo pensato per valorizzare storia, paesaggi ed enogastronomia del territorio con un approccio esperienziale ed emozionale promosso dal Comune di Monteprandone con il sostegno del Bim Tronto e da numerose aziende del territorio e organizzato da Charme Italia.

Alla conferenza stampa di “A ruota libera” del 23 maggio, erano presenti il sindaco Sergio Loggi, l’assessore alla cultura Roberta Iozzi, gli organizzatori della manifestazione Laura Di Pietrantonio e Miro Mascitti, Ermetina Mira del Ristorante San Giacomo e la guida cicloturistica Giorgio Vecchiola di Chrono Bike coinvolti nell’evento.

Il tour parte dal Borgo storico e scende fino a Centobuchi con soste intermedie per un totale di circa 14 chilometri. I clienti saranno guidati in una caccia al tesoro che, dai tesori naturalistici delle colline, condurrà alla ricerca di un vero e proprio tesoro nascosto nel verde nell’area del pic-nic. Unire la logica del gioco all’esperienza gradevole, e per molti nuova, di pedalare in E-bike è il punto di forza di “A Ruota Libera”, evento ideato da Laura Di Pietrantonio (Charme Italia) per veicolare il turismo active sul territorio anche fuori stagione.

Il pic-nic stesso diventa un momento di cultura con un menu “al sacco” preparato da Ermetina Mira dell’Hotel Ristorante San Giacomo di Monteprandone, degustazione dei formaggi dell’azienda agricola Il Transumante e dei vini delle aziende vinicole locali miscelati a Gassosa Paoletti come tradizione vuole. Con la collaborazione del gelaterie Ennio Cannella il territorio diventa protagonista del gelato che delizierà piccoli e grandi ospiti. Grazie alla partecipazione del Comune di Monteprandone – già da anni sensibile al tema del cicloturismo e della mobilità sostenibile – il costo di partecipazione all’evento è di € 35 per gli adulti, incluso il noleggio dell’E-bike, il pic-nic e l’assistenza di Guide specializzate autorizzate. I bambini fino a sei anni pagano € 10 e saranno trasportati in sicuri carrellini a rimorchio delle bici dei grandi.

Tutte le informazioni sul tour al link: https://lauradipietrantonio.it/events/a-ruota-libera-caccia-al-tesoro-in-e-bike-a-monteprandone/

Prenotazioni: 333 2722246, Laura Di Pietrantonio