SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A causa del protrarsi delle difficoltà persistenti nelle zone alluvionate Sorgenia, d’accordo con il Comune di San Benedetto del Tronto, ha ritenuto opportuno rinviare l’evento di plogging, l’attività di corsa e raccolta di rifiuti in programma domani martedì 23 sul tratto di spiaggia a nord del porto.

Sorgenia e l’Amministrazione comunale individueranno una nuova data nel mese di settembre.

L’evento si inscrive all’interno del progetto M.A.R.E., sostenuto da Sorgenia, nato da un’idea della Fondazione CVC-Centro Velico Caprera e sviluppato in collaborazione con One Ocean Foundation per monitorare lo stato di salute del Mediterraneo.