SAN BENEDETTO DEL TRONTO-Appuntamento sportivo di grande rilievo quello che si terrà domenica 28 maggio presso lo stadio “Pirani” di Grottammare per l’inaugurazione della nuova azienda sanitaria.

Dalle 10 della mattina scenderanno in campo le formazioni dell’ospedale Madonna del soccorso di San Benedetto del Tronto e dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno per un incontro di calcio. Ospiti d’eccezione il team dei Mirmidoni, squadra di hockey in carrozzina e l’associazione italiana persone down di Ascoli e San Benedetto.

“Con questa partita volevamo mandare un messaggio alla popolazione, siamo vicini a tutti e anche a chi ha ulteriori disagi, per un supporto costante anche ai disabili- affermano alcuni degli organizzatori Mauro Tarquini, del Blocco operatorio di Ascoli e Antonio Lombardi, del blocco operatorio di San Benedetto- una partita voluta da tutti i dipendenti di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto come AST essendo un’unica azienda, uniti e coesi in una collaborazione da parte di tutti affinché ci siano i presupposti per migliorare e fare capire alla cittadinanza che si sta cercando di migliorare sempre di più il servizio al cittadino a partire da noi dipendenti anche se in alcuni momenti ci siamo trovati a lavorare in situazioni problematiche.

Prima del fischio d’inizio ci sarà un minuto di raccoglimento per Stefano Troiani, e Ilenia Odoardi, colleghi dell’ospedale di San Benedetto scomparsi prematuramente.”

Tra primo e secondo tempo una serie di premiazioni con targhe commemorative in memoria dei colleghi e delle targhe di riconoscimento per i Mirmidoni e l’associazione italiana persone down.

La manifestazione aperta a tutti sarà accompagnata da musica e intrattenimento.

Durante l’evento anche la partecipazione della Croce Rossa che metterà a disposizione un’ambulanza con una postazione aperta a tutti i cittadini per prendere i parametri vitali a chi volesse.

Ringraziamo gli sponsor che ci hanno supportato e per aver sostenuto l’evento.

Al termine dell’evento ci pranzo aperto a tutti presso il ristorante Solano nostro sponsor che proporrà un menù di pesce per l’occasione.