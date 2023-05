Il bilancio dell’impatto è di un morto e un ferito . La vittima aveva 87 anni, mentre l’altro uomo rimasto ferito ne ha 69 e si trova ora all’Ospedale Torrette di Ancona. Sul luogo del terribile impatto sono giunte poco dopo la segnalazione le ambulanze della Potes di Offida e quella medicalizzata inviata da Ascoli.

Il 69enne ferito è stato preso in carico dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale in codice rosso, quello di massima urgenza. Richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Icaro decollato dalla base di Fabriano che ha velocizzato le operazioni di soccorso.

L’uomo versa attualmente in condizioni critiche, ricoverato al Truma Center in prognosi riservata. Vani purtroppo i soccorsi per l’anziano 87enne: medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Sul posto, in zona Lava a sud del paese, sono giunti anche i Carabinieri, una squadra dei Vigili del Fuoco arrivati da Ascoli e la Polizia Municipale. Il traffico è stato deviato sulla SP Collecchio fino alla fine dell’intervento.