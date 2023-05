PUNTO. E A CAPO – Nuova puntata della rubrica di Riviera Oggi dedicata all’attualità e alla politica.

Ospite in studio è il primo cittadino di Cossignano Roberto Luciani, che ha dialogato col direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti, in una puntata ricca di temi e spunti di riflessione per il nostro territorio Piceno.

Focus sul futuro dei piccoli borghi e sull’interessante progetto “Tessuinum la Valle Sacra“, di cui il comune di Cossignano è capofila.