SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Centro Ricerche “Maritain”, al via un corso di formazione didattica su ADHD, autismo, narrazione come cura di sé e ECS. Segue la nota:

«Il Centro Ricerche Personaliste “Raissa e Jacques Maritain”, ha organizzato un corso di formazione di didattica speciale on line sui seguenti argomenti: ADHD, Autismo, la narrazione come cura di sé ed Embodied Cognition Science. Al termine del corso a ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà utilizzare per certificare la sua formazione permanente.

Le date del corso sono:

26 maggio, 29 maggio, 30 maggio e 1 giugno 2023 alle ore 21.15.

Le lezioni saranno tenute dalla prof.ssa Giancarla Perotti esperta di didattica, mentre le iscrizioni termineranno il 25 maggio alle ore 12.00.

Giancarla Perotti coordinatrice del Centro Ricerche Personaliste “Raissa e Jacques Maritain” ci riferisce che “la formazione che è rivolta a tutti, in particolare alla classe docente e ai discenti, è un’attività tra le più importanti che la nostra associazione svolge da diversi anni, gli argomenti trattati riguardano la filosofia, la pedagogia, la didattica, l’educazione civica” continua la Perotti “il CRP è attivo da diversi anni, precisamente dal 2007 e si è distinto con progetti che hanno coinvolto le scuole sia in regione che in provincia, cito il progetto “Changing Together. Tutoring tra pari per il successo scolastico (a. s. 2008/2009)”: che ha avuto tanto successo ed è divenuto “una buona pratica” in alcune scuole dove ancora viene annualmente continuato proprio per ridurre l’insuccesso scolastico, inoltre conduce ricerche, organizza tavole rotonde, seminari e conferenze”.

Per iscrizioni al corso e info rivolgersi a:

Perotti Giancarla (giancarlaperotti@gmail.com, tel. 3475313296)».