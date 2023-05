SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Premiato all’Università Bocconi il team di debate del Liceo “Rosetti”: l’IpaziaDebateClub è primo in Italia. Di seguito la nota diffusa dall’istituto:

«Martedì il 9 maggio 2023, a Milano, in occasione della Festa dell’Europa e nella prestigiosa cornice dell’aula magna dell’Università Bocconi e alla presenza del rettore Francesco Billari, di professori e rappresentanti della Commissione Europea e del Parlamento Europeo, il team di Dibattito del Liceo Rosetti ‘IpaziaDebateClub’ è stato premiato come primo classificato del Torneo nazionale di Dibattito “#Generazione UE 2023”. Inoltre l’alunno Matteo Olivieri, appassionato capitano della squadra, è stato premiato come terzo miglior speaker del torneo.

I rallegramenti vanno al team Ipazia Debate Club, composto dagli studenti del quarto e quinto anno Greta Bajrami (4C), Matteo Oliveri (5M), Stefano Albini (5S), Giacomo Maria Veccia (4D), Carlo Perosa (4D), formati e sostenuti, con passione e competenza, dalla professoressa Francesca Nanni.

La premiazione, cui hanno partecipato gli studenti, guidati dalla Dirigente Scolastica Stefania Marini e dalla professoressa Francesca Nanni, è giunta a coronamento di un lungo percorso formativo e di gara iniziato a novembre, promosso dall’Università Bocconi insieme a Repubblica, con il supporto tecnico della Rete WeDebate, la Commissione europea e l’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia. Particolarmente graditi sono stati gli autorevoli complimenti dal mondo accademico, fra cui quelli giunti da Carlo Altomonte, Professore Associato di Economics presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, Associate Dean for Stakeholder Engagement Programs presso SDA Bocconi School of Management, dove ricopre il ruolo di Direttore del PNRR Lab.

Una sinergia tra più soggetti che mira a dare attuazione a quelli che sono alcuni degli obiettivi che l’Unione Europea dichiara di voler perseguire nel settore dell’istruzione: migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione; promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva. Così il progetto ha offerto un percorso di sensibilizzazione dei giovani delle scuole superiori italiane sui valori europei attraverso l’esperienza di Debate, formula che aiuta ad argomentare e ad arrivare a decisioni condivise, stimolando approfondimento e lavoro cooperativo.

Di seguito il link dell’evento nel sito dell’Università Bocconi:

https://www.viasarfatti25.unibocconi.it/notizia.php?idArt=25427

A coronamento del percorso didattico del Club di Dibattito del Liceo Rosetti si colloca un altro importante risultato conquistato dal nostro Liceo che ha raccolto la sfida di partecipare ai Campionati nazionali di Debate in inglese, sempre sotto il patrocinio della rete WeDebate/MIM. La competizione si è svolta a Marina di Massa presso il Villaggio Torre Marina, dal 2 al 6 maggio 2023. Le fasi eliminatorie e l’esperienza di ben cinque giorni ad alta intensità emotiva e prestazionale hanno offerto a studenti e docenti una grande opportunità formativa. Il team del Liceo composto dalle studentesse Maria Giovanna Durant (4F), Rita Giobbi (4E), e Anna Lou Traini (4E), sempère sostenuto e guidato dalle docente coach Francesca Nanni e Serena Mascitti, è riuscito ad accedere ai quarti di finale, qualificandosi tra le prime otto squadre sulle 136 partecipanti.

Da evidenziare che i Campionati Nazionali di Debate sono stati inseriti dal MIM nell’albo delle competizioni di eccellenza su scala nazionale. L’adesione alla metodologia innovativa del Debate consente al Liceo Rosetti di essere inserito tra le scuole di Avanguardie Educative che sperimentano ed adottano metodologie innovative, basate sul lavoro cooperativo, volte a superare la logica dello studio inteso come mero apprendimento mnemonico e a favorire l’approccio dialettico e l’uso critico del pensiero, implementato dall’utilizzo ragionato degli strumenti digitali che integrano quelli tradizionali».