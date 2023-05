ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni (37′ st Pietropaolo G.), Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Guerrero (37′ st Piunti), D’Intino (44′ st Di Luca), Pietropaolo A. (40′ st Tedeschi), Galli, Picciola, D’Angelo (28′ st Travaglia).

A disposizione: Filipponi, Fares, Di Salvatore, Liberati. Allenatore Salvatore Fusco

CORRIDONIA: Fall, Keci (5′ st Mandozzi), Marinelli, Ciucci (45′ pt Del Moro), Romagnoli, Bigoni, Ripa, Emiliozzi, Garbuglia (9′ st Ogievba), Ruzzier (39′ st Messi), Piccinini (5′ st Marcelletti).

A disposizione: Mazzocca, Luciano, Persichini, Marcellino. Allenatore Danny Vagni

MARTINSICURO – Un Atletico Centobuchi straripante batte 5-1 il Corridonia e si aggiudica matematicamente il terzo posto in classifica e i play-off.

Avvio non dei migliori da parte della squadra di Fusco che fatica a girare palla con gli ospiti che creano due occasioni ma entrambe le conclusioni non creano particolari pericoli alla difesa biancazzurra. Al 26′ pt episodio chiave del match: Picciola, lanciato verso l’area da D’Intino, viene fermato irregolarmente da Romagnoli, che già ammonito, viene espulso dal direttore di gara. Dal calcio di punizione tira Galli con conseguente respinta di Fall sulla quale si avventa D’Angelo ma a pochi passi non inquadra la porta.

Al 29′ pt vantaggio Corridonia: Ruzzier intercetta il pallone, triangola con Garbuglia e a tu per tu con Beni fa 0-1. Al 37′ pt calcio di rigore per l’Atletico Centobuchi: Picciola lanciato in profondità da Guerrero, entra in area, viene steso da Ciucci e l’arbitro indica il dischetto. Galli si incarica della battuta e con il sinistro ad incrociare batte Fall che aveva intuito la traiettoria, 1-1.

Poco dopo, al 41′ pt, arriva il sorpasso biancazzurro: D’Angelo intercetta la sfera nei pressi della metà campo, sulla sinistra semina il panico, entra in area di rigore e con un destro violento fa 2-1. Al 44′ pt ecco il tris della formazione di Fusco: Delli Compagni crossa dalla destra per il movimento sul primo palo di D’Intino che con il piattone destro deposita il pallone sul secondo palo per il 3-1.

Nel secondo tempo la prima occasione è ancora per i padroni di casa: Delli Compagni dalla destra scarica per D’Angelo in area che tira di prima intenzione ma la sua conclusione viene respinta sulla linea. All’11’ st ancora un’altra occasione: Galli fa la sponda al limite per D’Intino che prova il tiro ma il pallone sfiora il palo. Al 32′ st ripartenza dell’Atletico: Ruzzier batte il calcio d’angolo ma viene respinto da De Cesaris. Raccoglie la sfera D’Intino che sulla fascia destra si fa 80 metri di campo, entra in area, prova la conclusione ma è troppo centrale con Fall che respinge in corner.

Al 42′ st arriva il 4-1: Picciola dalla destra crossa basso sul secondo palo per Tedeschi, che a pochi passi, appoggia la sfera in rete. Al 48′ st c’è il quinto gol: pasticcio della difesa del Corridonia, Picciola intercetta il pallone e segna.

Con questa vittoria l’Atletico Centobuchi si lancia a 55 punti in classifica e il prossimo appuntamento sarà contro la Cluentina sabato 27 maggio alle ore 16.30 presso lo Stadio “Tonino Seri” di Macerata. Questa gara sancirà il termine del Campionato di Promozione e nella settimana successiva verranno giocate le gare dei play-off e dei play-out.

Di seguito la sintesi della gara.