SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la Finale Regionale di andata vinta per 4-7 contro la Giovane Aurora, la Sambenedettese Calcio a 5 batte gli jesini anche nel ritorno per 4-2 regalandosi la promozione in Serie C2 dopo una stagione combattuta con la D&G Ascoli. Per i rossoblu decisivi Firmani, autore di una tripletta, e Mindoli.