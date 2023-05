TIRRENIA (PI)- Primo stage del 2023 per la Nazionale di Beach Soccer Femminile, che si radunerà da lunedì 22 a venerdì 26 maggio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per iniziare a preparare l’appuntamento con i Giochi Olimpici Europei di Cracovia, in programma dal prossimo 27 giugno al 1° luglio.

Per l’Italbeach Femminile, che ai Giochi Olimpici Europei è stata sorteggiata nel girone con Spagna e Ucraina, sarà il primo impegno ufficiale di una stagione che nei prossimi mesi la vedrà prendere parte anche ai World Beach Games (5-12 agosto, Bali) e ai Giochi del Mediterraneo (9-16 settembre, Creta).

Sono 20 le calciatrici convocate dal Ct Emiliano Del Duca per il raduno Nazionale: tra cui le due giocatrici della Sambenedettese calciofemminile, Rebecca Ponzini e Chiara Poli (anche nostra giornalista) che già in precedenza hanno ricevuto altre convocazioni nella nazionale azzurra di Beach soccer.

Le due calciatrici attualemente impegnate con la Samb nel campionato nazionale di Serie C femminile hanno vinto insieme tre scudetti di beach soccer (2 con la Samb Beach Soccer e 1 con FbA Terracina), Ponzini nel 2022 ha disputato con la Nazionale nel 2022 anche le qualificazioni ai World beach games e agli Europei di settore.

L’elenco di tutte le convocate

Portieri: Valeria Dilettuso (Trastevere Calcio), Martina Galloni (Ru De Tenerife Santa Cruz), Elettra Martinoli (Lazio Women 2015), Angela Ruotolo (Ravenna Women), Francesca Sacchi (Calcio F. Arezzo);

Giocatrici di movimento: Roberta Diodato (Futsal Pistoia), Alice Ferrazza (Trastevere Calcio), Giulia Gloria (Virtus Fondi C5), Sandy Iannella (Città di Pontedera), Francesca Maiorca (Latina Calcio 1932 Women), Debora Naticchioni (Latina Calcio 1932 Women), Giulia Olivieri (Vis Mediterranea Soccer), Syria Pagiarino (Vicenza Calcio Femminile), Melania Pisa (Jasnagora), Chiara Poli (Sambenedettese), Rebecca Ponzini (Sambenedettese), Veronica Privitera (Jasnagora), Alice Sacchi (Centro Storico Lebowski), Claudia Saggion (Cittadella Women), Maria Fabiana Vecchione (Lazio Women 2015).

Staff – Allenatore: Emiliano Del Duca; Assistenti allenatore: Michele Leghissa e Simone Feudi; Capo delegazione: Ferdinando Arcopinto; Preparatore atletico: Paolo Larocca; Preparatore dei portieri: Antonino Nosdeo; Medici: Vito Caiolo e Riccardo Capitani; Fisioterapista: Francesca Tomai; Segretario: Fabio Ferappi.