MONTELEONE DI FERMO – I Carabinieri di Servigliano recuperano un’autovettura rubata. Segue la nota dell’Arma:

«Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Servigliano sono intervenuti a Monteleone di Fermo in seguito alla segnalazione di un residente che ha denunciato il furto dell’autovettura Volkswagen Polo di proprietà della moglie convivente, parcheggiata nelle vicinanze dell’abitazione. Immediatamente dopo la segnalazione, i militari hanno avviato le ricerche e sono riusciti a individuare il veicolo rubato, abbandonato, con all’interno due taniche in plastica da 25 litri contenenti gasolio.

La zona in cui è avvenuto il furto è parzialmente coperta da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, le cui immagini sono attualmente in fase di acquisizione. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il materiale rinvenuto, verosimilmente provento di un altro furto, è stato sequestrato, assunto in carico e conservato in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, informata dalla Stazione di Servigliano.

I Carabinieri continuano a svolgere attività di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio, e invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e ad adottare misure di sicurezza per proteggere i propri veicoli. In caso di furto o eventi sospetti, si consiglia di denunciarli prontamente alle autorità competenti. Le indagini sono in corso per individuare gli autori del furto e per risalire all’eventuale collegamento con altri episodi criminali nella zona».