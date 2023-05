SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arriva in città il Ludopark.

Sabato 27 maggio, dalle 15,30 alle 19, al Parco Annunziata, nel quartiere Agraria, tutti i bambini e i ragazzi della città potranno trascorrere un pomeriggio all’aria aperta, tra attività creative e di intrattenimento, per festeggiare la chiusura di una stagione ricca di eventi e attività organizzate dal Comune andando incontro alle necessità culturali, sociali e pedagogiche dei bambini e delle loro famiglie.

Al fascino dei giochi motòri e quelli della tradizione del Ludobus Legnogiocando, i piccoli ospiti potranno unirsi ai laboratori creativi eseguire le letture animate, il tutto a titolo gratuito.

Per partecipare all’appuntamento del Ludopark e a tutte le sue attività, organizzate e gestite dal personale delle ludoteche comunali “L’Albero di tutti” di via Colle Ameno e via Gronchi, è richiesta la sola prenotazione, che può essere effettuata chiamando il numero di telefono 0735 794324 oppure scrivendo una email all’indirizzo montautis@comunesbt.it

“Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di aggregazione e socializzazione unico, sia per i ragazzi che per le loro famiglie – ha detto l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Sanguigni – Un pomeriggio tra parco e natura a misura di bambino”.