SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bilancio decisamente positivo per il fine settimana dei giovani velisti della Lega Navale di San Benedetto, che da venerdì 12 a domenica 14 maggio hanno preso parte alla terza tappa del circuito nazionale O’pen Skiff, promossa dall’Associazione Nautica Sebina a Sulzano (BS).

Per l’occasione, coach Romolo Emiliani ha scelto di dare fiducia a Paolo Nepi e Federico Emiliani, che nelle due precedenti uscite stagionali avevano dimostrato di poter competere per le posizioni di vertice della categoria Under 15.

Impressioni ampiamente confermate anche nelle acque del lago d’Iseo, nonostante le difficoltà legate al maltempo. Le condizioni meteo estremamente variabili, infatti, non sono state particolarmente clementi con gli equipaggi in gara, costringendo i giovani atleti a rimandare le prime prove al sabato per via della pioggia che ha caratterizzato la giornata di venerdì.

In condizioni di vento leggero, tra un temporale e l’altro, il weekend lacustre ha dato vita a sei regate decisamente tattiche e complesse, che pur con alterne fortune hanno messo in evidenza la preparazione dei due atleti sambenedettesi.

In particolare, un posto di assoluto di rilievo nella top 10 dell’Under 15 spetta a Federico Emiliani, autore di una regata di altissimo livello culminata con un’eccellente quinta posizione, a pari merito con il quarto classificato.

Particolarmente sfortunato, invece, Paolo Nepi, che nonostante un fine settimana in linea con la top 20 deve accontentarsi del 32° posto per via di una squalifica e di una partenza anticipata.

«Il quinto posto di Federico certifica il costante miglioramento a cui assistiamo da inizio stagione – commenta l’allenatore Romolo Emiliani – mentre i provvedimenti che hanno caratterizzato la regata di Paolo hanno inevitabilmente compromesso la sua classifica finale. Ad ogni modo, sono molto soddisfatto delle prove offerte dai ragazzi, che hanno reso anche oltre le aspettative».