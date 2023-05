SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un fine settimana ricco di appuntamenti quello della biblioteca comunale “Giuseppe Lesca” di San Benedetto del Tronto.

Si parte venerdì 19 maggio con i volontari del progetto “Nati per Leggere” e il personale della biblioteca che, dalle ore 10 alle ore 11, saranno nella “Casina sull’Albero” di via Colle Ameno per i “Venerdì da leggere: semi di parole e storie”, un incontro di promozione della lettura con letture a bassa voce dedicate ai più piccoli.

Sempre venerdì 19 maggio, ma nella sezione bambini della biblioteca “Lesca”, a partire dalle ore 17,30, in collaborazione con le ludoteche comunali, si terrà un nuovo incontro del ciclo “La Ludoteca in Biblioteca”, con letture animate sempre dedicate ai più piccoli. Nella stessa fascia oraria, dalle ore 17 alle ore 18,30, nella sala al pianterreno si terrà l’incontro del ciclo “Bibliotè” con il responsabile dell’Archivio Storico comunale, Giuseppe Merlini che, nel suo intervento dal titolo “Esportatori di sole: il commercio ortofrutticolo di San Benedetto del Tronto” parlerà di questo spaccato della storia locale e dei legami della città con i paesi dell’Europa del nord.

Sabato 20 maggio, inoltre, dalle ore 9 alle ore 12, al Centro Ludico Polivalente di via Gronchi arriverà la “BEEblio”, l’apecar della biblioteca “Lesca” per l’appuntamento settimanale con la “Biblioteca di Quartiere”, un’occasione per iscriversi, prenotare libri, consultarli e richiedere prestiti direttamente a domicilio.