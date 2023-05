VENAROTTA – Truffe agli anziani, i Carabinieri di Venarotta arrestano un 19enne. Segue la nota:

«Nell’ambito del potenziamento dei servizi da tempo disposto dal Comando Provinciale di Ascoli Piceno, per prevenire i reati contro il patrimonio ma soprattutto arginare il fenomeno, oggi più che mai vivo, delle truffe ai danni di anziani, i militari della Stazione Carabinieri di Venarotta, con l’ausilio di quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ascoli Piceno, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane napoletano appena maggiorenne che, poco prima, era riuscito a raggirare un’anziana ultrasettantacinquenne facendosi consegnare la somma di denaro di € 2.000. Il giovane ha anche cercato di darsi alla fuga senza riuscirci per il pronto intervento dei militari che sono intervenuti a seguito di una segnalazione per autovettura sospetta.

Il maltolto è stato comunque recuperato ed immediatamente restituito all’anziana donna.

In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato ed il giovane, contestualmente giudicato, è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 (pena sospesa).

Al momento, le indagini sono focalizzate sul complice che è riuscito a dileguarsi a bordo dell’autovettura».