SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si conclude venerdì 19 maggio, alle ore 18, presso la sala panoramica dell’istituto alberghiero Buscemi di San Benedetto del Tronto la Stagione dei Concerti, a cura della città di San Benedetto del Tronto, Assessorato alla Cultura, e della Gioventù Musicale d’Italia. Un appuntamento che coniuga la musica di qualità con la convivialità, promuovendo anche una delle eccellenze scolastiche del nostro territorio.

Ad esibirsi sarà il Duo Narthex, formato da Andrea Biagini al flauto e Maria Chiara Fiorucci all’arpa, uno dei più affascinanti strumenti musicali del panorama concertistico, che presenterà un programma dal titolo “Trasfigurazioni”, che comprenderà opere di autori italiani e francesi, da Debussy a Nino Rota.

Andrea Biagini ha collaborato con alcuni dei principali compositori della scena musicale internazionale, tra cui Filidei, Bedrossian, Maresz e Sciarrino quale esecutore in prima assoluta di loro opere. Svolge una intensa attività concertistica in Italia, Stati Uniti, Sud America, Russia, Olanda, Germania, Francia, Spagna, Bulgaria, Finlandia, Polonia per istituzioni e festivals dall’Accademia Chigiana di Siena al Maggio Musicale Fiorentino, dal Ravenna Festival all’Accademia Filarmonica Romana, a Nuova Consonanza di Roma e New York University. Ha collaborato con Il Parco della Musica Contemporanea Ensemble ed è membro del collettivo musicale Opificio Sonoro. Ha registrato per Kairos, Sony Japan, Brilliant classics, Tactus, A Simple Lunch, Da Vinci.

Maria Chiara Fiorucci svolge la sua attività sia in ambito cameristico, che orchestrale, collaborando attivamente con alcuni dei più importanti compositori italiani e americani. Prima esecutrice e dedicataria di numerose opere, in particolare di De Rossi Re, Betta, Gentile, Rebora, Hayakawa, Klein, Gach, Bauman, Richardson e Rosenhaus, ha inciso in prima assoluta per Tactus, Capstone records, ICIA, Naxos, Brillant Classics e Rai Trade. Le sue esecuzioni sono state trasmesse in diretta Rai, Radio Cemat, Radio 5 e Radio Vaticana. Collabora in veste di solista e orchestrale con importanti istituzioni, sotto la direzione di illustri maestri tra cui Morricone, Piovani, Renzetti e si è esibita nelle sale più prestigiose, dal Musikverein di Vienna all’ Universitatsaula – Mozarteum Salisburgo e Symphony Space Hall in New York.

Al termine del concerto, in collaborazione con i docenti e gli allievi dell’istituto, sarà offerto un aperitivo che, in caso di bel tempo, sarà allestito sulla terrazza all’aperto.

Il costo del biglietto intero è di euro 15 e di euro 10 ridotto per ragazzi fino a 25 anni e iscritti UTES su circuito Ciaotickets.

Per informazioni e prenotazioni: 380 5921393.