“Buongiorno, vi segnalo l’ennesima rottura/malfunzionamento della risonanza magnetica dell’ospedale di San Benedetto del Tronto, visto che ormai è impossibile fare questi tipi di esame in quella sede. Questa mattina mi sono presentata puntualmente per l’esecuzione della risonanza magnetica ma, solo dopo 40 minuti di attesa, vengo informata che non era possibile eseguire l’esame ma, sarà rimandato a data da destinarsi e di conseguenza non avrò un referto in tempo utile per una valutazione da parte dell’INPS. L’esame era stato prenotato da circa 5 mesi fa”.