SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Nell’ambito di “Borgosalus” e del “Percorso nazionale Sport e Salute U.S. Acli”, giovedì 18 maggio si svolgerà a San Benedetto del Tronto, una lezione dimostrativa gratuita di autodifesa con Metodo Wing Tsun. L’iniziativa è organizzata da U.S. Acli provinciale Aps col patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e con la collaborazione di Ec Studios Production e Para Bellum Asd. La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare contattando i numeri 3311472654 oppure 3277378590. La lezione dimostrativa si terrà presso la sede di Ec Studios Production in via Manara 134/136 dalle ore 18 alle 19, per bambini e ragazzi fino ai 14 anni, dalle 19 alle 20 per ragazzi dai 15 anni in poi ed adulti.