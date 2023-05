CIVITANOVA MARCHE – Un weekend speciale in programma presso il Varco sul Mare di Civitanova Marche: il prossimo fine settimana “Birra in Fermento” brand di “Tiello Stretto” (format by Mad Events), porterà in piazza i prodotti dei migliori birrifici artigianali unitamente a street food internazionale e dolci.

A corollario delle tre serate non può mancare la musica dal vivo e domenica 21 maggio sul palco di “Birra in Fermento” ci saranno i Distretto 13.

Energia, divertimento e tantissimi successi italiani ed internazionali suonati e cantati esclusivamente dal vivo per uno spettacolo che è principalmente una festa: il “Distretto13 rock party”.

Si tratta di una delle prime serate della stagione 2023 pertanto l’occasione è ghiotta sia per assaggiare le fantastiche birre che per scoprire le numerose novità musicali da cantare e ballare insieme.

L’evento prenderà avvio venerdì 19 maggio alle ore 18.00 e sul palco di “Birra in Fermento” saliranno i musicisti di “Zigà World Music”, con la loro travolgente esplosione di suoni e danze tradizionali: pizziche, tammurriate, ballate e stornelli per una serata tutta da ballare.

Sabato 20 maggio i ballerini e gli animatori di “Kasino Latino” daranno vita ad una elettrizzante e coinvolgente serata all’insegna delle danze caraibiche ed afro-latine.

Domenica 21 maggio il pop/rock dei “Distretto 13” infiammerà l’etere con uno scatenato viaggio musicale tra i più grandi successi italiani ed internazionali dal 1950 ad oggi.

Ingresso libero.