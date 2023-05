GROTTAMMARE – Protezione civile in piena operatività, in queste ore, anche a Grottammare. A seguito della comunicazione di allerta arancione (nr. 38/2023) emanata dalla Protezione Civile della Regione Marche, con validità dalle ore 18 di oggi, il Servizio comunale di Protezione Civile ha provveduto ad attivare il COC in posizione di comando.

Dai controlli attuati sul territorio dai volontari del gruppo comunale, la situazione del torrente Tesino è sotto controllo. Alcuni smottamenti di terriccio sono segnalati lungo la Sp Valtesino e in alcune strade comunali collinari a Montesecco.

In area urbana, l’unica segnalazione riguarda piazza Carducci, dove, in mattinata, gli operai comunali hanno rimosso un ramo spezzatosi da una pianta di pino a causa delle incessanti piogge della notte scorsa. Nessun danno a persone o cose. A poche ore dall’insediamento, il sindaco Alessandro Rocchi ha disposto il controllo dello stato di tutte le pinete cittadine.

Il monitoraggio delle aree urbane ed extraurbane proseguirà a cura dei volontari della Protezione civile, degli operai e della Polizia locale fino al termine dell’allerta, previsto per le ore 14 di domani, 18 maggio, seguendo il protocollo di emergenza che prevede:

il controllo di tutti i sottopassi ferroviari, con particolare attenzione a quelli di viale Ballestra, via Marche e Via Alighieri; dei fossi, con particolare attenzione al fosso del Cimitero (Via XXV aprile), al fosso Sgariglia, al fosso delle Tavole e a quello di Santa Lucia; del corso del torrente Tesino, nell’intero tratto comunale e i ponti che lo attraversano, con particolare attenzione alle zone di maggiore erosione a monte del ponte di Bore Tesino; delle strade, soprattutto quelle in pendenza, nelle zone periferiche collinari (San Francesco, Montesecco, Oasi) per la verifica di eventuali smottamenti e, nel caso, intervenire, con mezzi comunali per ripristinare la viabilità; l’allertamento delle ditte esterne convenzionate per i servizi di ripristino della viabilità e della CIIP, affinché siano prontamente disponibili in caso di necessità; la tempestiva comunicazione alla popolazione tramite i canali social del Comune.