SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 16 maggio, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– una variazione urgente al Bilancio di Previsione per contabilizzare il contributo di € 60.965,66 assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Ente per far fronte alle aumentate spese per i lavori alla piscina comunale dovute al caro materiali;

– un’integrazione al Piano Integrato Attività e Organizzazione – riguardante la programmazione in materia di assunzioni flessibili per il Servizio Aree Verdi e Cimitero e l’Area Polizia Municipale;

– la programmazione delle manifestazioni per il periodo compreso tra il mese di giugno e quello di settembre 2023: tra questi si trovano la rassegna Incontri con l’Autore, il Festival dell’Arte sul Mare 2023, il Festival del Pesce Azzurro “Anghió”, il San Beach Comix , il San B. Sound ed il San Benedetto International Film Festival.

Tutti gli eventi in programma : Estate 2023