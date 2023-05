SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella gara di andata della Finalissima di Serie C Maschile, la Farmacia Amadio perde in casa di un’ottima San Severino. Per i rossoblu l’imperativo è mettere subito alle spalle la gara e dare tutto nel ritorno casalingo, per tenere vive le speranze della promozione.

Si ferma in semifinale, invece, il sogno dell’Happy Car Rsv. La formazione di Serie C Femminile esce sconfitta al termine del doppio confronto con la corazzata Battistelli Blu Volley Pesaro, pur vendendo cara la pelle e meritando gli applausi per il traguardo raggiunto.

Nonostante le difficoltà vissute a inizio stagione, le rossoblu sono state in grado di qualificarsi con merito ai playoff e ribaltare i pronostici durante gli spareggi, arrivando fino ad un passo dalla finale.

Serie C Maschile

Novavetro San Severino – Farmacia Amadio Rsv 3-0 (15-25, 22-25, 29-31)

Il commento di coach Rocco Netti: “Sapevamo che avremmo giocato in un ambiente caldissimo, anche se al nostro fianco abbiamo avuto dei meravigliosi tifosi che hanno organizzato un pullman per esserci e sostenerci.

Abbiamo provato a tenere botta contro una San Severino coriacea: nel secondo e terzo set siamo andati anche avanti di diverse lunghezze, ma nei momenti clou non siamo stati abbastanza cinici da chiudere i parziali a nostro favore.

Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno… quella di sabato non è stata la miglior versione di noi stessi, davanti al nostro pubblico metteremo in campo una prestazione migliore. Non ci sentiamo sconfitti, combatteremo fino alla fine per concludere nel migliore dei modi il nostro percorso”.

Serie C Femminile

Battistelli Blu Volley Pesaro – Happy Car Rsv 3-0 (25-18, 25-15, 25-16)

Il commento di Coach Maurizio Medico: “Abbiamo affrontato una squadra impressionante, con giocatrici di livello superiore. Noi ci abbiamo provato fino alla fine, soprattutto in casa dando loro filo da torcere, ma a malincuore c’è stato poco da fare. Abbiamo superato le nostre aspettative: le ragazze sono state protagoniste di un campionato fantastico, migliorandosi rispetto alla precedente stagione e ribaltando i pronostici di chi non avrebbe mai scommesso sulla nostra qualificazione alle semifinali.

Sono convinto che, con qualche innesto di categoria, questa squadra possa ottenere un risultato ancora migliore. Lo merita la città, lo merita la società, se lo meritano queste incredibili ragazze. Io posso solo ringraziare per una stagione indimenticabile”.