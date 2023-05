SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La consigliera comunale d’opposizione Aurora Bottiglieri, si è dimessa dalla carica di Presidente della Commissione sanità del comune di San Benedetto del Tronto.

La decisione arrivata stamani, 17 maggio, da parte dell’esponente di Pd, Articolo Uno e Nos, coincide peraltro con la vigilia proprio della Commissione sanità, convocata domani.

La VII Commissione consiliare (Sanità, Welfare, Servizi alla Persona, Pari Opportunità, Politiche Sociali) è convocata per giovedì 18 maggio, in sala giunta, alle 17:30 in prima convocazione e alle 18:00 in seconda con il seguente ordine del giorno:

– Illustrazione verbale Tavolo di lavoro indetto dal Sindaco in data 09 maggio 2023

– Convocazione e colloquio con Consigliere regionale Andrea Assenti

– Nomina sotto-commissione