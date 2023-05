SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Manca sempre meno per il ritorno della Finale play-off Regionale tra Mmsa Giovane Aurora e la Sambenedettese Calcio a 5 che andrà in scena venerdì 19 maggio alle ore 21 presso il Palazzetto “B. Speca”. I rossoblu partono con tre gol di vantaggio dopo aver vinto l’andata in quel di Jesi per 4-7. In occasione di questa partita, che potrebbe valere la Serie C2, abbiamo intervistato il Presidente Alessio Collini.

Cosa si aspettava dai sorteggi? Pensava di poter incontrare una squadra più blasonata?

“Abbiamo atteso con molto interesse il giorno del sorteggio in quanto l’unica squadra che conoscevamo era la Tecno Riviera delle Palme e non appena ci è stato comunicato che avremmo affrontato la Giovane Aurora di Jesi siamo riamasti contenti di aver evitato la stracittadina. In qualche modo non si sarebbe mai creato quel clima di festa visto che si parla di due squadre della stessa città e quindi bene così”.

Che idea si è fatto a livello di squadra della Giovane Aurora nella gara di andata?

“Nella gara di andata abbiamo trovato un avversario molto abile a difendersi e questo lo sapevamo già visto che nel proprio campionato aveva subito solamente quarantanove gol. Tutta la squadra gioca in quindici metri, completamente schiacciata, cercando di sfruttare le ripartenze. È chiaro che venerdì non potranno avere questo canovaccio tattico visto lo svantaggio di tre reti e quindi dovranno giocarsi la partita a viso aperto cosa che noi prediligiamo visto le qualità tecniche e tattiche della nostra squadra”.

Cosa si aspetta nella gara di ritorno? Ha organizzato qualcosa di particolare?

“Venerdì sera mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni. Abbiamo allestito un area food e drink gratuita per tutti gli spettatori perché vogliamo trasformare la serata in una festa di tutta la cittadinanza. La città ci è sempre stata vicina e sono convinto che venerdì sera scriveremo una pagina di storia tutti insieme battendo il record di spettatori per una partita di calcio a cinque a San Benedetto del Tronto”.